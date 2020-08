Tres joves nadadors furtius a Vallparadís

03.08.2020 | 18:22

Dissabte a la nit, tres joves no van poder resistir la calor i van accedir a la piscina de Vallparadís de forma, òbviament, il·legal. La diversió, però, els va durar poc, ja que van acabar sent denunciats per agents de la Policia Municipal. D'altra banda, a l'avinguda d'Àngel Sallent, es va denunciar un altre individu per molestar els veïns amb un altaveu de grans dimensions. Diumenge, una altra patrulla va denunciar el propietari d'un gos que no anava lligat. Va ser al Torrent de les Bruixes.