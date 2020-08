Preocupació al Vallès Occidental per l'augment de contagis de COVID-19

La crisi del coronavirus

EFE

03.08.2020 | 12:44

L'augment de casos positius de COVID-19 registrats al Vallès Occidental ha posat en alerta la comarca i les seves dues cocapitals, les ciutats de Sabadell i Terrassa. Les últimes dades revelen que en només una setmana s'han incrementat en 110 els casos de coronavirus nous a la ciutat de Sabadell, amb un total de 182, mentre que a Terrassa l'augment és menor, de 70 nous casos, amb 127 en total, segons dades de la Generalitat.

Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va gravar aquest diumenge un vídeo en què alertava de l'increment de casos, que considera una mala notícia a les portes que molts veïns comencin les vacances. "Les últimes dades a Sabadell no són bones, no ho són ni al nord ni al sud de la ciutat, ni, sobretot, a l'hospital, on creixen lentament els casos", explica Farrés en un vídeo penjat al seu perfil de Twitter.

Detalla l'alcaldessa que, malgrat l'increment de contagis, no hi ha cap pacient de COVID-19 ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Parc Taulí, i confessa que "fa por pensar que puguem tenir dades com les dels últims mesos ". De fet, la ciutat compta amb un hospital de campanya, l'Hospital Temporal Vallès Salut, que es va habilitar a l'inici de la pandèmia a les instal·lacions de la samfaina coberta d'atletisme, i que, tot i no haver arribat a entrar en funcionament, seguirà muntat com a mínim fins al 31 de desembre per si es produeixen rebrots.

El president de la Generalitat, Quim Torra, també es va manifestar en el seu perfil de Twitter traslladant el seu suport a Farrés i demanant "màxima prudència i màxima prevenció" a la ciutadania per evitar rebrots.