Detenen un conductor per negar-se a passar el test d'alcoholèmia

03.08.2020 | 18:15

Diumenge al vespre un vehicle va col·lidir amb dos fanals a l'avinguda del Vallès, a l'altura del polígon industrial de Can Parellada. La prova preliminar va donar un resultat d'1,11 mg/l. Una vegada a la prefectura, però, el conductor es va negar a fer les proves de precisió, raó per la qual va ser detingut. Un agent fora de servei va indicar que minuts abans havia estat a punt de xocar amb el vehicle del detingut, que circulava de manera temerària. Els agents van obrir investigació per un pressumpte delicte contra la seguretat del trànsit.