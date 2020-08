La Zona Blava serà gratuïta del 2 al 23 d'agost a tota la ciutat

S. P.

31.07.2020 | 21:01

Els parquímetres de la Zona Blava sempre fan vacances a l'agost, però aquest any seran més curtes (des de demà i fins al dia 23, i no tot el mes) i a tota la ciutat a la vegada, sense zones diferenciades. L' Ajuntament ha optat per reajustar el tancament a tres setmanes perquè, els darrers anys, ha detectat que els últims dies d'agost la demanda d'aparcament és similar a la resta de l'any. Sense Zona Blava, moltes places eren ocupades per vehicles amb índexs de rotació molt baixos, que dificultaven l'activitat comercial o de serveis. Per això, ja des de l'any 2012 es va obrir la Zona Blava dels carrers més propers al centre els primers i últims dies d'agost.

evitar confusions

La crisi sanitària de la Covid-19, a més, fa preveure que s'incrementi l'ús de vehicle privat, a conseqüència de les mesures de distanciament, i la reducció del període de vacances de la població, pels expedients de regulació temporal d'ocupació, mesures de flexibilització, i les dificultats econòmiques.

La decisió de tancar la Zona Blava a tots els carrers de la ciutat que en tenen, els mateixos dies, vol evitar les confusions detectades entre els ciutadans durant els anys anteriors. Algunes persones, en veure que era gratuïta en un carrer, interpretaven que no es pagava en cap. Terrassa disposa actualment de 133 parquímetres (en els que s'instal·laran cartells informatius de les condicions especials de l'agost) i d'un total de 1.951 places de Zona Blava.

les oac de districte, tancades

D'altra banda, les oficines i serveis municipals també redueixen horari, o fan vacances, durant aquest mes d'agost. El servei d'atenció telefònica del 010 només estarà en actiu de 8 del matí a 2.30 de la tarda, de dilluns a divendres. Pel que fa a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), la de la plaça Didó obre de dilluns a divendres, de les 8 del matí a 2.30 de la tarda, però només atén amb cita prèvia, i les de districte estaran tancades tot el mes.

A les oficines de Serveis socials, l'atenció serà de 9 del matí a dues de la tarda, i no presencial (a través del telèfon 937366695 o el correu ServeisSocials@terrassa.cat).

Educació està tancat per vacances del 3 al 28 d'agost.La Deixellaria Mòbil també atura la seva activitat durant tot el mes (segueixen obertes les de Can Casanovas i Terrassa Neta). Serveis com Egarvia, Funerario o Policia Municipal no modifiquen els seus horaris d'atenció als ciutadans.