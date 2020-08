La Policia Municipal incorpora 17 agents i arriba als 235 efectius

Laura Massallé

31.07.2020 | 19:36

La Policia Municipal de Terrassa incorpora 17 nous agents que han estat formant-se els últims nou mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquests efectius formaran part de la Unitat de Vigilància Territorial, per la qual cosa es convertiran en nous policies de barri.

Amb els nous agents, la plantilla del cos passa a ser de 235 policies, un pèl lluny encara dels 250 agents que voldria tenir l'Ajuntament de Terrassa. Jordi Ballart, alcalde de la ciutat, acompanyat del regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, van donar la benvinguda als nous policies dijous al matí, al Camp de tir de precisió de Terrassa, on els agents van acabar ahir, divendres, la seva formació. Nou d'ells s'incorporen al cos avui mateix, mentre que els 8 restants ho faran el mes de setembre. Dels 17 nous policies, només 3 són dones.

"La policia té una funció primordial en una societat democràtica per garantir la seguretat i la convivència en l'espai públic, per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes i des d'aquest Ajuntament creiem que cal seguir incrementant els efectius de la Policia Municipal. Volem una policia moderna, eficaç i propera a la ciutadania. Que doni tranquil·litat i calma als terrassencs. Per això progressivament es van convocant places per arribar a la xifra òptima de 250 efectius", va explicar Ballart. "Estem en un moment difícil i més que mai la ciutat necessita efectius que estiguin al carrer. Aquests nous agents aniran a la Unitat de Vigilància Territorial i per tant, seran molt visibles a l'espai públic", va afegir.

ballart demana més mossos

El primer edil va aprofitar l'acte per reivindicar també més efectius dels Mossos d'Esquadra a Terrassa. "Des de l'Ajuntament estem fent esforços per incrementar la plantilla de la Policia Municipal però també demanem un esforç al Govern de la Generalitat. Sabem que han sortit 700 nous mossos de l'escola de policia, sabem que estan a les portes d'incorporar-se al conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona i esperem que uns quants vinguin a Terrassa. És una demanda de fa molts anys", va remarcar.

"Hi ha una bona sintonia i coordinació entre tots els cossos policials però necessitem més efectius dels Mossos d'Esquadra a Terrassa. Penso que no arribem als 200 agents i demanem que, com a mínim, les xifres s'equiparin a les de la Policia Municipal", va destacar l'alcalde. "Que des de la Policia Municipal se supleixin funcions dels Mossos, fa que moltes vegades no es puguin dedicar a allò que és prioritari, que és el compliment de les ordenances i la garantia de la convivència i la seguretat al carrer", va dir Ballart.