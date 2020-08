Nou protocol per garantir l'accessibilitat a tots els serveis municipals

Mercè Boladeras

31.07.2020 | 19:36

Pas endavant per garantir l'accessibilitat a tots els serveis municipals de l'Ajuntament. La tinenta d'alcalde de Territori i Seguretat, Lluïsa Melgares, i el representant de l'entitat, Prou Barreres, van presentar ahir un protocol per l'aplicació dels criteris d'accessibilitat a tots els àmbits de l'administració local. L'objectiu és que totes les àrees puguin fer efectives les normatives que hi ha; des d'obres i manteniment fins a cultura. És a dir, una accessibilitat transversal.

La tinenta d'alcalde de Territori i Seguretat, Lluïsa Melgares, va remarcar la importància de l'acord. "És una iniciativa rellevant. Treballar amb aquesta entitat ens ajuda a créixer i unir esforços amb els tres objectius bàsics que tenim que són la igualtat, la sostenibilitat i l'accessibilitat". Melgares va recordar que el nou protocol forma part del Pacte per l'Accessibilitat, signat el juliol de 2012, que agrupa a entitats i representats municipals en un esforç de ciutat. Per la seva banda, el representant de Prou Barreres, Jordi Dueso, va coincidir amb la tinenta d'alcalde. "Des de fa molt de temps nosaltres demanem l'accessibilitat universal i aquesta és a peu de carrer. Amb la voluntat política i tècnica no n'hi ha prou. Cal un compromís d'actuació i que es compleixi".

Guia amb les normatives

Melgares i Dueso van explicar que el protocol es començarà a treballar a partir de setembre. La forma que s'ha ideat és la creació d'una guia o fitxa per cada un dels serveis pugui tenir tota la informació sobre la normativa a aplicar quan hagi de planificar quelcom; des d'un projecte d'obres i servei fins a la Festa Major de Terrassa o un esdeveniment esportiu. D'aquesta manera, segons Dueso, "serà més senzill de fer un seguiment exhaustiu de totes les accions per facilitar la mobilitat reduïda".

L'elaboració d'aquesta guia o fitxes tindrà una implicació directa de Prou Barreres i altres entitats. Així, el representant va subratllar que "farem totes les explicacions que siguin necessàries a totes les àrees perquè tinguin tota la informació suficient". Dueso va afegir que "la pedagogia és fonamental per tenir una ciutat accessible en tots els espais i serveis".

Prou Barreres considera que complir les normatives no és difícil. I va posar, com a exemple, la normativa que s'aplica a les terrasses de bars per la Covid-19. "Ve que aquí s'han imposat mesures de distància per protegir la seguretat dels clients", va dir.