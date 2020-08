Matalassos i d'altres residus, al carrer del Puig Novell

31.07.2020 | 21:01

La zona de contenidors de la cruïlla entre el carrer del Puig Novell i la Font Vella, en ple centre de la ciutat, oferia tant ahir com avui un espectacle més propi d'un abocador que d'una zona per a reciclar la brossa. A darrera hora de la tarda d'ahir encara hi havia dos matalassos, un dins d'un contenidor i l'altre a la vorera, recolzat en un arbre. Dins i fora dels diferents contenidors de rebuig hi havia tota mena d'objectes, des d'un somier fins a una planxa. S'hi havia abandonat també material sanitari, com per exemple una butaca mèdica, una farmaciola i d'altres recipients de plàstics per a pastilles.