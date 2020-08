Jordi Ballart no cedeix l'alcaldia

Jordi Ballart no cedirà l'alcaldia en aquest mes d'agost que avui comença.

L'actual crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 està generant dia a dia situacions excepcionals. És cert que ja fa força temps que estem immersos en una gran excepcionalitat. Ahir es va conèixer un altre element que es pot qualificar d'històric: l'alcalde de Terrassa no cedirà les seves atribucions en aquest mes d'agost que encetem avui. Tradicionalment, des de la constitució dels ajuntaments democràtics, es va establir la figura de l'alcalde accidental. Aquesta fórmula permet a l'alcalde "titular" poder gaudir del període vacacional, però la ciutat no patia aquesta absència, ja que acostumaven a assumir aquesta feina els diferents tinents d'alcalde.

Amb l'inici del mes d'agost es comunicava la relació d'alcaldes accidentals. Aquest any, el coronavirus ha derivat en una decisió del tot sorprenent. Jordi Ballart mantindrà l'alcaldia tot l'estiu.

Això no vol dir que no descansi o que pugui gaudir d'unes certes vacances. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'explica que Ballart mantindrà diferents trobades presencials en aquest mes, però també podrà utilitzar la fórmula telemàtica.

Certament, des de l'arribada de la Covid-19 la majoria de reunions en l'àmbit municipal, com també ha passat en l'empresa privada, ja és realitzen virtualment. Cal recordar que des del mes de març només s'ha realitzat un ple municipal presencial. Aquestes fons indiquen que Jordi Ballart estarà pròxim a Terrassa i que aquest fet li permet mantenir la condició d'alcalde. Cal recordar, a més, que Ballart va optar per tornar a posar en marxa el passat 14 de juliol el Comitè de Seguiment Covid-19, una eina que es va mostrar molt eficaç en l'inici de la pandèmia. Aquest comitè, en el moment més delicat de la crisi sanitària, es va reunir diàriament.

emergència

Davant els rebrots generalitzats i malgrat que la situació a Terrassa està força controlada, l'Ajuntament va optar per recuperar aquest organisme de control que integra diferents àrees municipals i que és la figura de coordinació d'aquesta emergència. Malgrat que aquest comitè no té trobades diàries en l'actualitat com en el moment més àlgid de la crisi, manté la seva activitat sota la presidència de Jordi Ballart, que vol seguir exercint el seu paper de lideratge en l'aportació de Terrassa a aquesta pandèmia.

La decisió de Ballat és històrica i exemplifica perfectament que està passant en aquest estiu ple d'interrogants, de variabilitat i de canvi de plans que estan generant.