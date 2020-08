Berguedà, camping i patrimoni

| Estiu 2020

31.07.2020 | 19:36

Més de 100 testimonis d'arquitectura romànica i una vintena de colònies tèxtils. És només part del patrimoni que s'amaga al Berguedà. En la ruta que us proposem aquest estiu, volem fer un tastet de l'arquitectura romànica que hi ha a la comarca, però també descobrir algunes de les restes industrials que hi queden. Patrimoni romànic i industrial, una altra manera de conèixer el Berguedà.

Ho farem seguint els passos de la Cris i en Carles del blog de viatges en català wetravel.cat, que han viscut un cap de setmana de càmping i patrimoni. Una barreja interessant que han organitzat de la següent manera: — Església de Sant Quirze de Pedret. És un dels pocs exemples preromànics que...