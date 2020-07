Montserrat màgica

| Estiu 2020 | Montserrat reserva biosfera de la Unesco

30.07.2020 | 19:50

És difícil trobar un nom més adient que Montserrat per a la serralada més emblemàtica de Catalunya. Amb les seves formes insòlites de pics arriscats i esquerps penya-segats, el perfil imponent de la muntanya retalla el cel sobre la gran depressió central catalana, fent honor al topònim.

Malgrat que abunden diferents llegendes sobre la manera com es va formar, el cert és que l'origen de Montserrat es remunta a fa més de 50 milions d'anys, quan aquesta zona era coberta pel mar i hi havia un golf on desembocaven rius que hi deixaven grans masses de còdols. Uns moviments tectònics van fer emergir el massís de sota el mar i el vent i les pluges van ser els elements que van acabar donant-li aquesta espectacular aparença.

Anècdotes i legendes

Montserrat és una meravella geològica que presenta cims com el popular monòlit del Cavall Bernat, de 1.110 metres, objecte de nombroses anècdotes i llegendes. Un altre cim destacat és el de Sant Jeroni, de 1.236 metres, des d'on es pot gaudir d'una vista panoràmica excepcional que va dels Pirineus al mar i l'illa de Mallorca, si la boira i els núvols ho permeten.

Els caminants que s'animin a fer alguns dels cims de Montserrat, poden descobrir la densa vegetació que creix a la muntanya, poblada sobretot per alzines, si bé també s'hi troben espècies endèmiques, com els teixos, arbres mil·lenaris associats al culte celta.

Si bé la natura ha deixat una empremta única a Montserrat, ha estat l'espiritualitat el que ha acabat de definir-la com a muntanya màgica. Diu la llegenda que l'any 880 uns pastors van veure una gran llum sobre la serralada. Atrets per aquesta llum, s'endinsaren al massís fins a arribar al que coneixem com a Santa Cova, on van trobar la imatge de la Mare de Déu amb Jesús a la falda, ara coneguda popularment com la Moreneta perquè és de color negre. Van avisar el bisbe de Vic, que va ordenar dur la talla a Manresa. Però va ser impossible moure-la, ja que la imatge es començà a fer cada vegada més pesant.

El bisbe ho interpretà com el desig de la Verge de romandre a Montserrat i manà construir-hi una ermita, origen del posterior monestir benedictí i abadia dedicats al culte de la Mare de Déu de Montserrat, lloc de pelegrinatge per a milers de creients, i també turistes, des d'aleshores.

Un d'aquests fou l'antropòleg alemany Wilhelm von Humboldt, que el 1803 dedicà un assaig a Montserrat que marcà bona part de la fascinació dels romàntics alemanys, com Goethe i Schiller, per la icònica muntanya. Humboldt hi narra l'experiència mística viscuda entre els boscos i les carenes, en una connexió amb la natura que eleva l'ànima de l'home. Una sensació profunda que impacta tot aquell que visita Montserrat.mbe.

Pujar la muntanya de Montserrat a peu és la manera tradicional de fer-ho i, sens dubte, també la més ecològica. Però si no has fet mai senderisme, estàs en baixa forma o, simplement, no et va bé calçar-te les sabatilles, utilitza el transport públic! Cada hora surten de Barcelona trens amb parada a l'estació de Monistrol de Montserrat i, un cop allà, pots enllaçar còmodament amb el ferrocarril cremallera o bé amb el telefèric funicular. Tu tries! Fundat el segle XI per l'influent abat Oliba i consagrat a la Mare de Déu, el santuari benedictí és avui el segon lloc de culte més visitat a les comarques de Barcelona, només superat per la Sagrada Família.

Com anar en transport públic?

En ferrocarril i cemallera. El viatge comença a l'estació Barcelona-Plaça Espanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), on et convindria comprar un bitllet que combini el trajecte de tren amb la pujada amb cremallera, ja que és l'opció més econòmica. Quan ho tinguis, agafa el primer tren de les línies R5 i R50 que surti en direcció Manresa; idealment, hauries de consultar els horaris amb antelació, ja que la freqüència habitual de pas és d'una hora. Uns 60 minuts més tard, baixa a l'estació Monistrol de Montserrat i enllaça amb el tren cremallera. Pensa que aquest és un dels dos únics cremalleres en servei a la península ibèrica, així que gaudeix de l'experiència... i de les vistes!

Com anar a Montserrat amb ferrocarril i funicular. Vols arribar més ràpid al monestir i no tens por als llocs elevats? Agafa el funicular! Per fer-ho, has de sortir igual de l'estació Barcelona-Plaça Espanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i agafar un tren de la línia R5; però, en aquesta opció, en lloc de baixar-te a Monistrol, baixa't a l'estació "Aeri de Montserrat". Des d'allà, surten telefèrics cada 5 minuts i 5 són també els minuts que triga el funicular en realitzar el trajecte a l'abadia. Una manera diferent de pujar a la muntanya de Montserrat i la preferida dels nens, que tenen la tendència a quedar-se bocabadats amb el conjunt d'escultures religioses que hi ha entre el monestir i la cova.

Si et ve de gust pujar més a munt... Agafa el funicular que uneix el monestir amb l'ermita de Sant Joan i gaudiràs d'unes vistes incomparables de Montserrat. Amb un mirador situat als 1.000 metres d'altitud sobre el nivell del mar i un Aula de Natura amb informació sobre la flora i fauna de la muntanya, l'estació superior del Funicular de Sant Joan és el punt de partida ideal per sortir a explorar el parc natural.