31.07.2020 | 13:49

L'Ajuntament de Terrassa espera que avui finalitzin els treballs per tapiar el bloc de pisos situat al número 22 de l'avinguda Abat Marcet que ahir dijous va ser desallotjat de forma pacífica. En total son 15 pisos, 14 dels quals son propietat de Sabadell Real Estate Development. Operaris continuen tapiant immobles d'un edifici que va ser desallotjat per perill de salut pública, davant d'un temor d'infecció per les deficients condicions sanitàries.