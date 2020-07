Malgrat que la situació per l'ocupació era tensa, el desallotjament va ser del tot pacífic. Malgrat que la situació per l'ocupació era tensa, el desallotjament va ser del tot pacífic.

| Desallotjament d'un edifici a l'Abat Marcet

L'Ajuntament desocupa un bloc de pisos per salut pública

Josep Arnero

30.07.2020 | 20:16

L'edifici emplaçat a l'avinguda Abat Marcet en el número 22 no reuneix les degudes condicions de salubritat i habitabilitat, representant un perill greu per a la salut tant de les persones ocupants dels habitatges com per a la salut pública i comunitària. Davant d'aquesta situació, aquest Ajuntament es veu en...