Explora al teu ritme les comarques de Barcelona

| Estiu 2020 | Territori Caravaning

29.07.2020 | 19:32

Qui no ha somniat mai a viatjar en una autocaravana? Explorar el món com decideixis té un enorme atractiu i són moltes les famílies amb nens, les parelles joves i els grups d'amics que valoren la llibertat de fer turisme sobre rodes. Vols sumar-te a aquesta tendència? Practica el caravàning a les comarques de Barcelona i descobriràs un territori ideal per gaudir de la natura, la història i la cultura.

Aquest estil de viatjar en furgoneta, que era molt popular en els anys 80, torna a estar de moda i s'ha convertit en una de les opcions preferides per a viatjar amb els amics o amb la família. En aquests temps de post confinament, les comarques de Barcelona són una opció interessant per fer escapades aquest estiu.

A primera línia de platja

Despertar-se amb el so de les onades és un dels principals reclams de visitar Costa Barcelona en furgoneta, càmper o autocaravana. Però, atenció! Encara que, a Catalunya, la llei permet estacionar en qualsevol plaça d'aparcament que es trobi lliure, passar-hi la nit o treure'n taules, cadires i tendals és una altra història. Cada ajuntament té la seva pròpia normativa, així que estalvia't maldecaps esbrinant amb antelació on estan situades les àrees municipals de pernocta. I, si no n'hi ha, ves a un càmping! A Santa Susanna, la bona ubicació del càmping Bon Repòs farà que aviat comencis a notar l'efecte revitalitzador de la brisa marina. I més al sud, al Baix Llobregat, podràs dormir a primera línia de platja en el càmping Tres Estrellas de Gavà.

Caravaning entre vinyes

La xarxa d'àrees d'autocaravanes de l'Alt Penedès és molt coneguda entre els entusiastes del turisme càmper, que aprecien el fet de poder disposar de places públiques i gratuïtes per pernoctar al llarg de tot l'any i no només durant els mesos d'estiu. Però, en aquesta comarca, el súmmum del plaer és passar la nit en un celler i són molts els que han habilitat zones privades d'estacionament perquè ho puguis fer sense problemes a bord de la teva furgoneta adaptada. Si vols degustar vins i caves de la DO Penedès, tastar productes locals o participar a les festes de la verema, aquesta és l'opció perfecta!

A pobles empedrats

Mura i Talamanca són dos pobles del Bages que no et pots perdre, ja que la seva empremta medieval està molt ben preservada. Així que aparca un estona la teva càmper i explora amb calma els seus racons plens d'encant i màgia. A l'hora de dormir, pots escollir entre tres càmpings i dues àrees públiques d'autocaravanes: una la trobaràs a Avinyó i l'altra, a Navarcles. A qualsevol d'aquestes opcions pots carregar aigua, connectar-te a la llum i buidar les aigües brutes.

Molt a prop de la natura

Prefereixes estar més a prop de la natura? Escapa't amb la teva casa rodant fins a Osona! Les àrees d'autocaravanes de la comarca estan repartides per diferents punts del territori, però totes et permeten gaudir de paisatges únics. A Manlleu, per exemple, pots fer un tranquil passeig a la vora del riu Ter. A Vilanova de Sau pots aprendre a reconèixer les herbes remeieres i comestibles de la zona. A Cantonigròs pots admirar el salt d'aigua de la Foradada. I a Viladrau pots recórrer l'Espai Montseny i sentir les històries llegendàries dels bandolers i les bruixes que van viure fa temps en aquesta reserva de la biosfera.

Un cop a destí camina i fes ruta en bici

Itineraris a peu. La tradició senderista de les comarques de Barcelona és molt antiga i, gràcies a ella, hi ha una xarxa d'itineraris i rutes temàtiques que s'estén per tots els racons del territori. T'apassiona la història? Al Camí dels Bons Homes pots rememorar el viatge que feien els càtars occitans per fugir de la Inquisició durant els segles XIII i XIV. Estimes la geologia? La Reserva de la Biosfera del Montseny, els boscos prepirinencs del Berguedà o la màgica i misteriosa muntanya de Montserrat són tres entorns de somni que mai deixaran de sorprendre't encara que els visitis sovint.

Tens ànima de pelegrí? El tram barceloní del Camí de Sant Jaume és perfecte per a tu.

Rutes amb bicicleta. Si caminar no acaba de ser la teva opció de transport actiu preferida, surt amb bicicleta!

El conjunt de vies verdes de les comarques de Barcelona té poques coses a envejar a la xarxa de senderisme i, a més, arribaràs més lluny i molt més ràpid que si et desplaces a peu. Deixes la caravana a peu de ruta i a pedalar! Són tantes les opcions al teu abast que et serà molt fàcil trobar-ne la més adequada al teu estat físic. I si no tens bicicleta ni pressupost per comprar-ne una, per què no puges a un ciclorail? Al municipi de Callús han creat un projecte molt innovador que aprofita les vies ferroviàries per fer turisme sostenible. Es tracta de "l'Ecorail del Bages" i consisteix en dues bicicletes subjectes a una plataforma que s'acobla a sobre d'uns rails.

Perquè es mogui, només has de començar a pedalar amb un esforç mitjà.