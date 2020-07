Una màquina va segar ahir al matí dues hectàrees de camps, a l'entorn de Can Viver de Torrebonica. Una màquina va segar ahir al matí dues hectàrees de camps, a l'entorn de Can Viver de Torrebonica.

Un matí de sega del cigró menut a Torrebonica

Emili González

29.07.2020 | 19:32

Les terres més pròximes a l'antic sanatori de Torrebonica van servir, el segle passat, per proveir d'aliments als pacients que hi estaven ingressats. De fet, entorn d'aquell centre de curació, ubicat a l'antic mas de Can Viver de Torrebonica, va desenvolupar-se tota una granja agrícola. Passejant-hi, encara avui s'hi...