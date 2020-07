Immobilitzen una furgoneta mal aparcada, sense assegurança ni ITV

30.07.2020 | 04:00

Un particular va informar a la Policia Municipal dimarts al vespre que a la zona de càrrega i descàrrega del carrer Bartrina feia més de mitja hora que hi havia una furgoneta estacionada. Des de la central es va realitzar la consulta a Trànsit amb les dades del vehicle que va facilitar el requeridor. Es va comprovar que el vehicle no disposava de l'assegurança obligatòria i tenia la ITV caducada. Una unitat va acudir al lloc per tal de verificar les dades. Va realitzar les denúncies pertinents. Es va donar avís a Egarvia per procedir a la retirada del vehicle a les seves dependències.