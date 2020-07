Un detingut a Sant Cugat en el desmantellament d'un punt de venda de droga

Jordi Guillem

29.07.2020 | 19:32

La comissaria de la Policia Nacional de Terrassa, en estreta col·laboració amb la Policia Local de Sant Cugat del Vallès van detenir un home com a presumpte responsable d'un punt de venda de drogues a Sant Cugat. La investigació va començar el desembre de l'any passat gràcies a la informació facilitada per la Policia Local de Sant Cugat, que havia identificat i localitzat una persona suposadament responsable de la venda i distribució a petita escala de cocaïna.

Pel que sembla, el detingut comprava una quantitat d'entre 50 i 100 grams de cocaïna al dia, dels que aconseguia aproximadament un quilo setmanal de droga després de tallar-la, i la venia al detall a toxicòmans. La quantitat variava en funciñó de la demanda per part dels seus clients.

Es dóna la circumstància que la persona detinguda residia molt a prop de les dependències de la Policia Nacional a Sant Cugat del Vallès.

Finalment, la investigació va culminar a mitjans d'aquest mes de juliol amb la detenció del principal investigat, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Al seu domicili s'hi van trobar 131 grams de cocaïna. També s'hi van intervenir substàncies i estris de tall; balances de precisió, embolcalls per a la preparació de dosis; documentació relativa a l'enviament de diners a l'estranger i un total de 1.450 euros en efectiu en bitllets fraccionats.

131 grams de cocaïna

L'arrestat compta amb un ampli historial d'antecedents policials, entre ells diverses detencions per delictes contra la salut pública. Després de ser posat a disposició judicial es va decretar el seu ingrés a la presó provisional.

L'operatiu el van portar a terme efectius de la Comissaria Local de la Policia Nacional de Terrassa amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès. La investigació va començar gràcies a la informació facilitada per la policia local de Sant Cugat, que va identificar i localitzar una persona a qui considerava com a pressumpte responsable de la venda i distribució de cocaïna a la zona a petita escala. Després de poc més de mig anys d'investigacions, el sospitós va poder ser detingut.