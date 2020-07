Denuncien una persona per no dur la mascareta i al·lega motius de salut

30.07.2020 | 04:00

Una unitat policial va denunciar a una persona per no dur la mascareta a l'avinguda de les Glòries Catalanes, a l'alçada de la carretera de Montcada. Quan els agents li van preguntar pel motiu de no dur la mascareta, la persona va manifestar que disposava d'un certificat mèdic que l'eximia d'aquesta obligació. Els agents el van informar que ho havia de justificar documentalment, aportant l'informe pertinent. Juntament amb el ciutadà, van decidir que passaria per la prefectura de Policia amb el corresponent justificant. Com que no ho va fer, va quedar denunciat.