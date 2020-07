30.07.2020 | 18:16

La trucada del responsable d'un establiment de la Rambla de Francesc Macià va alertar que hi havia una persona en estat etílic i no volia marxar del lloc. Una unitat de la Policia Municipal va presentar-s'hi i els agents van identificar a la persona,q ue va quedar denunciada per no dur la mascareta.