Cultius locals que tornen

29.07.2020 | 19:32

L'interès creixent pels productes de proximitat i per una alimentació natural i lliure d'articles processats, ha propiciat que els últims anys s'hagin recuperat cultius que havien caigut en l'oblit durant molt temps. El cigró menut n'és un exemple, però n'hi ha d'altres, com la col brotonera, de fulles allargades i un color verd viu. La Fundació Terrassenca Sant Galderic i la Fundació Miquel Agustí van iniciar un projecte per recuperar-ne el cultiu als camps agrícoles de Terrassa.

Una altra mostra del rescat de certs productes tradicionals, la trobem per exemple amb l'oli d'oliva verge extra d'Ullastrell i amb les seves dues varietats autòctones: la becaruda i l'arbequina, ambdues elaborades al municipi. El conreu de l'olivera ha crescut els darrers anys a Ullastrell, gràcies a l'aposta per elaborar l'oli.

Un altre cultiu que els darrers temps ha guanyat terreny a la comarca és la mongeta del ganxet, segurament la varietat més preuada gastronòmicament parlant d'aquest llegum. Tot en un moment en què moviments com "real food" (menjar real; no processat) guanya adeptes mitjançant les xarxes.