Ballart demana a la Generalitat que mantingui a l'agost els ajuts de menjadors

Redacció

30.07.2020 | 19:02

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha adreçat una carta al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El-Homrani; i al conseller d'Educació, Josep Bargalló, demanant-los que reconsiderin la seva decisió de finalitzar la prestació de les targetes moneder que la Generalitat estava prestant els darrers mesos com a equivalent a les beques de menjador per a famílies amb infants en situació de vulnerabilitat. A la carta, l'alcalde demana que, mentre no es pugui garantir el retorn als menjadors escolars, es continuï oferint una alternativa a les necessitats alimentàries d'infants i adolescents en risc d'exclusió social. La Generalitat va anunciar recentment que el saldo que restés pendent de gastar a les targetes distribuïdes s'havia de gastar abans del 31 de juliol, perquè aquestes no es recarregaran i deixaran de funcionar l'1 d'agost.

Jordi Ballart s'ha mostrat "decebut per una decisió que es contradiu amb la del Parlament de Catalunya, que garantia que les beques menjador es mantinguessin durant els mesos d'estiu, assegurant així almenys un àpat diari a infants i adolescents de més vulnerabilitat". L'alcalde ha afegit que l'Ajuntament "farà tot el que pugui, com sempre, per arribar allà on no arriben les altres administracions. A Terrassa hi ha 4.700

famílies que es beneficien de les targetes moneder i ara hem de treballar perquè no es quedin enrere. Demanem a la Generalitat que no ens deixi sols".