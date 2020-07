Aldarulls i drogues a la plaça del Primer de Maig

30.07.2020 | 18:30

La matinada del dijous a les 3.20 hores, la Policia Municipal va rebre diverses trucades de particulars per informar que a la plaça del Primer de Maig hi havia un grup de persones cridant i donant cops. Tres unitats policials van acudir-hi i les van localitzar. En van identificar onze, que van ser denunciades per pertorbar el descans dels veïns i per comportaments incívics. La policia els va escorcollar i a quatre d'ells els van trobar quantitats de haixix d'entre 0,1 i 4,6 grams. Un duia 0,4 grams de cocaïna.