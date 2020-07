Recórrer el món des de casa 

| Estiu 2020 - TURISME ONLINE

28.07.2020 | 19:20

Després d'haver passat a casa mesos per la crisi de la COVID-19. Hi ha moltes persones que han vist frustrats els seus plans de prendre's unes petites vacances. Tanmateix, encara que sigui moment de quedar-se a casa, això no impedeix que es puguin visitar altres llocs€ a través d'una pantalla.

Alguna cosa que pot aconseguir-se aprofitant les possibilitats de la realitat virtual si es compta amb les ulleres adequades, o navegant per internet per a recórrer les diferents webs que ofereixen visites "online" als llocs més emblemàtics del món.

EL MÓN A LA XARXA

Existeixen moltes iniciatives que, o bé s'han popularitzat perquè ja estaven, o s'han posat en marxa , per a facilitar el turisme internauta durant i després del confinament. De fet, Google Earth, amb l'eina Voyager, permet als navegants visitar qualsevol racó del món.

Existeixen altres aplicacions que es valen de Google Maps per a jugar amb això, per exemple, la web GeoGuessr deixa als visitants en algun racó del món i aquests han d'endevinar de quin es tracta.

Una altra de les aplicacions de Google, Amazing Urban Gardens, permet visitar entorns naturals, com el Jardí Nacional Shinjuku Gyoen, al Japó; terrenys cuidats de Curitiba, el Brasil; els moderns hivernacles de Singapur (el Jardí de la Badia) o un bosc vertical, a Itàlia.

També diferents museus del món ofereixen recorreguts a diverses de les seves col·leccions des dels seus webs.

És el cas del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid, Espanya), que ofereix una visita virtual a la seva exposició dedicada a Rembrandt; el Museu del Louvre de París, França; el Museu Estatal d'Amsterdam o Rijksmuseum (Països Baixos); el Museu Britànic de Londres (Anglaterra) o el Musei Vaticani (de la Ciutat del Vaticà), entre molts altres.

És més, no només es tracta de museus. Hi ha molts llocs emblemàtics del món que poden visitar-se a través d'internet.

Dels més visitats són: el Parc Nacional Yosemite (Califòrnia, els Estats Units), la Capella Sixtina (Vaticà), el Parc Nacional dels Volcans a Hawaii, el Taj Mahal de l'Índia, el Palau de Versalles (França), les piràmides d'Egipte, el coliseu Romano (Itàlia), les catacumbes de París (França), i fins i tot la Gran Muralla de la Xina.

De fet, l'agència de turisme Civitatis està organitzant viatges a través d'Instagram.

Així, retransmetent directes per aquesta plataforma, els usuaris podran recórrer virtualment llocs tan variats com Guatemala, Angkor (Cambodja), Rio de Janeiro (el Brasil), Brasov (Romania), San Francisco (els EUA), o fins i tot l'abandonada

Chernóbyl sense moure's de casa.

Una altra opció són les "Live cams" d'Explore.org. Amb elles poden arribar a presenciar una aurora boreal en remot des del Canadà; veure als óssos colla del Centre ShenshuPing Gengda Panda en la reserva natural de la vall Wolong (la Xina); o arribar fins Moçambic i Zululandia, a Àfrica, per a veure als elefants del Parc de Tembe.

Espiritualitat, culte i entreteniment

Per tenir cura de l'ànima. Esdeveniments que no hagin pogut visitar presencialment enguany, estan tenint la seva alternativa virtual, com el Festival Nacional dels Cirerers en Flor (Washington D. C); o visitar llocs que, en circumstàncies normals, hagués gaudit la setmana passada Santa. El turisme virtual és una iniciativa també per a poder viatjar espiritualment sense sortir de casa. Així, a l'Argentina s'han posat en marxa diverses iniciatives per a recórrer els seus parcs i llocs emblemàtics de manera "online". Costa del Sol 360è va permetre viure la Setmana Santa a Andalusia (Espanya) des de qualsevol racó del món. De la mateixa manera la Comunitat de Madrid ha habilitat recorreguts virtuals per les seves principals parròquies.

Des de Colòmbia, l'Institut Districtual de Turisme de Bogotà va posar en marxa diversos recorreguts virtuals de caràcter religiós, amb destinacions com el turó de Monserrate i el camí a Montserrat; l'Església de Sant Agustí; l'Església de Sant Ignasi de Loyola; la Catedral Primacial; l'Església de les Neus; el turó de Guadalupe o l'Església de la Candelariao.