Terrassa s'adhereix al Manifest de la Red Innpulso per fomentar polítiques públiques d'innovació per pal·liar els efectes del virus

L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit al Manifest de la Red Innpulso per a l'impuls i promoció de les polítiques públiques d'innovació com a eines clau per pal·liar els efectes de la Covid-19 a les ciutats. Durant la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19, des de la Copresidència de la Red Innpulso de Ciutats de la Ciència i la Innovació, representada pels municipis de Terrassa i Ermua (País Basc), es va plantejar la necessitat de realitzar una declaració institucional conjunta de totes les ciutats membres de la xarxa. Les ciutats signants entenen que, davant d'aquest nou escenari, les polítiques públiques d'innovació es constitueixen com els motors fonamentals de creixement, productivitat, benestar i inclusió. L'adhesió es va aprovar en el ple celebrar el 24 de juliol.