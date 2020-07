S'enfonsa el terra de la primera planta d'un pis al carrer Sant Damià

Redacció

28.07.2020 | 19:41

Un habitatge situat al carrer de Sant Damià amb el carrer de Santa Marta, a la zona sud del barri de ca n'Anglada, es va enfonsar diumenge a la tarda sense provocar víctimes. Tres dotacions dels Bombers van presentar-se al lloc després de rebre una trucada, així com una unitat de la Policia Municipal. Van comprovar que s'havia enfonsat el terra del menjador del primer pis, a banda del balcó.

En primer lloc, es va procedir a desallotjar tant l'habitatge afectat com el del costat, situat a la mateixa planta. Des de la central de policia es va donar avís a l'arquitecte municipal. Els agents van parlar amb el sergent de Bombers i el propietari de la vivenda, també titular de l'immoble contigu, que tenia llogat. Els va informar que no hi havia ningú a l'interior, ja que la família es trobava fora.

runa acumulada

El sotsinspector de Bombers va realitzar una primera valoració de la situació general per valorar els danys i els possibles riscos. Finalment, va informar que la runa que havia caigut de la vivenda des del primer primera s'havia acumulat a la teulada de l'habitatge del costat, el primer segona, que formava part de la mateixa estructura. Va advertir que existia el risc que el pes de tota la runa acumulada fes cedir la teulada veïna.

Per la seva banda, l'arquitecte municipal va coincidir plenament amb la valoració realitzada per Bombers. Després de desallotjar temporalment a la família resident a l'habitatge afectat, es va procedir a precintar tots dos habitatges.

L'arquitecte municipal va informar també al propietari de l'immoble enfonsat que havia de fer-se càrrec de retirar tota la runa acumulada a la teulada de l'habitatge del costat.