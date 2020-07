Renovació de l'equip socialista jove

M. B.

28.07.2020 | 19:41

Canvi d'equip al davant de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) a Terrassa. Samuel Martínez agafa el relleu de Noemí Carmona com a primer secretari de la formació política local. Martínez va ser escollit en una assemblea aquest dilluns i va rebre un suport total. La seva candidatura va ser l'única que es va presentar. El seu grup de treball està integrat per Carla Sánchez (organització), Juan David Reyes (secretari d'organització), Laura Portero, secretària d'igualtat, Yeray Alcaraz, secretari de transició ecològica i Oriol Ribera, vocal.

El nou primer secretari ha remarcat que volen prioritzar els temes d'igualtat i de sostenibilitat i ser líders en aquests àmbits. Martínez va afegir també que "volem atreure a nous joves i fer que el partit sigui una eina útil per a resoldre els seus problemes". El jove nou líder socialista va dir que per establir aquest contacte farien una reunió al mes, a partir del mes de setembre, donant cabuda a tots els joves que hi vulguin participar. I les propostes que surtin, les estudiarem per tal que es puguin vincular al ple municipal". Martínez va donar un missatge contundent al dir que "convidem als joves a l'activisme polític i a portar idees".

El primer secretari va estar acompanyat en la presentació pública del nou equip per Laura Portero i Yeray Alcaraz. Portero va subratllar que "cal treballar en defensa del feminisme i dels drets de la LGTBI".