"He escollit Medicina perquè vull tenir cura de les persones"

mariona vila martin alumna de l'escola montcau-la Mola, 9,60, la nota més alta

M. B.

28.07.2020 | 19:25

Un grup de 21 alumnes de Terrassa serà distingit pel Govern de la Generalitat per haver obtingut una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU. El grup està liderat per Mariona Vila Martin, de divuit anys, estudiant de l'Escola Montcau i La Mola i amb residència al barri de l'Escola Industrial- Plaça Catalunya. La Mariona ha aconseguit un 9,60 a la fase general i vol estudiar Medicina i exercir la seva professió a prop de la gent que ho necessiti. També li agrada la música, la dansa, la lectura i l'esport.

Esperava aquest nivell d'excel·lència acadèmica a la selectivitat?

Vaig estudiar molt i anar ben preparada però també estava nerviosa perquè és un examen que no has fet mai i no se sap que pot passar. La PAU és una cosa molt especial. Però va ajudar el confinament total perquè ens van quedar a casa i vam estudiar més. Els últims mesos del curs ja estaven tancats perquè tot ho fèiem telemàticament. Va anar bé però es troba a faltar la relació amb les persones. I ara diré una cosa molt tòpica. Crec que el més important en l'estudi és ser organitzat, constant i dedicar-se. Tot necessita un esforç. Vull estudiar Medicina i tinc una nota de tall de 12,11 però no sé si entraré a la UAB que és el que voldria. Hauré de veure si cal tornar al setembre per repetir les específiques (biologia i química) per pujar la nota.

Per què ha escollit Ciències?

Perquè obre moltes portes. Els estudis de Medicina permeten combinar l'atenció a les persones i la investigació, encara que jo voldria ser metgessa més que està en un laboratori.

En aquests moments, la professió dels sanitaris està molt valorada

Sí, i tant. Una pandèmia com la d'ara provoca molt de respecte però a la vegada també és un repte professional molt important.

Quines són les seves aficions?

A mi m'entusiasmen les ciències i les humanitats. Jo he compaginat els estudis reglats amb la música durant deu anys. He estat alumna de l'Escola Municipal- Conservatori Professional de Terrassa. M'ho he passat molt bé. He estudiat piano. M'encanta Beethoven, Chopin... També m'he format en dansa. I m'encanta llegir (ho faig cada dia) i l'esport.