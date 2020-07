El Govern anuncia sancions si s'organitzen "botellons"

28.07.2020 | 20:58

Dintre de les mesures que el Govern de la Generalitat està prenent per frenar els rebrots del coronavirus, ahir va anunciar que per indicacions del Procicat, queden "prohibits els 'botellons' a tot Catalunya", i que l'incompliment d'aquesta norma serà sancionat amb multes d'entre 3 mil a 15 mileuros. Budó va remarcar que "per raons de salut pública no es podran consumir begudes alcohòliques en l'espai públic" i que correspon als ajuntaments vetllar per aquesta resolució del Procicat, amb la imposició de multes. En el cas de Terrassa, l'"Ordenança bases de convivència democràtica a la ciutat", aprovada de forma definitiva al Ple de l'octubre de 2014, indica que està prohibit el consum de begudes alcohòliques quan "aquest es pugui fer de forma massiva o convidi a l'aglomeració."