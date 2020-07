Ajuntament i Prou Barreres impulsen un protocol per garantir l'accessibilitat als serveis municipals

29.07.2020 | 11:39

Nou Nou pas endavant per garantir l'accessibilitat. L'Ajuntament i l'entitat Prou Barreres posen en marxa un protocol per garantir l'aplicació dels criteris d'accessibilitat a tots els serveis municipals. El nou protocol ha estat presentat avui per la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el representant de Prou Barreres, Jordi Dueso. Ambdós han valorat la importància del document que té com a objectiu que tots els serveis de l'Ajuntament facin efectives les normatives per facilitar la mobilitat reduïda en tots els àmbits, des de projectes d'obra fins a esdeveniments culturals i festius. El treball començarà a partir de setembre. Aquest protocol estava previst dins del Pacte per l'Accessibilitat, signat el juliol de 2012, que agrupa a entitats i representants municipals en un esforç de ciutat.