Zamora romànica i modernista

27.07.2020 | 19:33

Des de la seva talaia a la riba del Duero, Zamora ha presenciat batalles, setges i altres esdeveniments que van marcar la història. Va viure la seva època de major esplendor durant l'Edat mitjana, com testifiquen les seves muralles, les seves múltiples esglésies i la seva impressionant catedral.

Aquesta ciutat del nord-oest d'Espanya, situada a uns 260 quilòmetres de Madrid i a poc més de 50 de la frontera amb Portugal, té molt a oferir. Tant, que el visitant corre el risc de passar per alt algunes de les meravelles de la ciutat. Per a evitar-ho, María Jesús Cabezas Lefler, membre de l'Associació Zamorana de Guies de Turisme, ens ofereix algunes recomanacions.

"Una persona que arriba a Zamora no es pot perdre les vistes que ofereix la ciutat des de l'altre costat del riu, especialment des de la platja dels Pelambres o creuant el pont dels Poetes", aconsella.

"Una altra cosa que encara no es coneix prou i és una autèntica joia és la col·lecció de tapissos flamencs del museu catedralici. De fet, és una de les millors que existeixen a Europa", subratlla.

No obstant això, el principal reclam que té la ciutat és el romànic, perquè compta amb 23 esglésies construïdes en aquest estil arquitectònic.

"El romànic zamorà es caracteritza perquè és molt tardà, ja que gairebé tot correspon a la segona meitat del segle XII. A més, és un romànic que té molta influència oriental, un detall que es pot veure sobretot en el cimborri de la catedral i en la decoració de la porta sud", explica María Jesús.

RUTA ROMÀNICA

La catedral és un bon punt de partida per a fer un recorregut per les esglésies romàniques de Zamora. Per a seleccionar quins inclourem en la nostra ruta, María Jesús ens dóna algunes pautes.

"Entre les esglésies que tenim d'aquest període algunes són més primitives, més pures.

Així, si hagués de triar només cinc, triaria: Sao Tomé, en la qual actualment està situat el museu diocesà; Sant Claudio d'Olivares; Sant Cipriano; Santiago del Burg; i La Magdalena.

Per descomptat, sense desmerèixer a la resta", afirma.

Aquesta guia turística especialitzada en art sacre aclareix que aquests cinc temples permeten contemplar, tant el romànic zamorà més primitiu com el més tardà.

Durant segles, Zamora va ser un territori de frontera entre els regnes cristians del nord i els musulmans del sud de la Península Ibèrica. A causa del recinte emmurallat que la protegeix, es va guanyar el sobrenom de "la ben voltada".

"A Zamora hi ha tres recintes emmurallats de diferents èpoques. El primer, del segle XI, que el conservem pràcticament íntegre. Del segon es conserva menys perquè la ciutat va anar creixent cap a l'est. Com destorbava i ja no havíem de defensar-nos de ningú, es va perdre bastant muralla. De l'última, dels segles XIII i XIV, també conservem una part", assenyala María Jesús.



Llegat tèxtil i artístic

Hi ha dues etapes d'or en l'arquitectura zamorana. Una coincideix amb el romànic (segles XI, XII i XIII) i l'altra amb el modernisme (finals del segle XIX i principis del XX) que és una època de riquesa i prosperitat a Zamora amb l'arribada del ferrocarril i l'auge de la indústria tèxtil. És llavors quan es duu a terme el nou traçat urbanístic de la ciutat", explica la guía turística María Jesús. En aquests anys, "la burgesia, liberal i adinerada, mana construir les seves cases en estil modernista. Normalment la part de baix era per al negoci i la de dalt per a l'habitatge, amb els seus miradors per a veure i ser vists", exposa. Va ser Francesc Ferriol, que va treballar com a arquitecte municipal de Zamora entre 1909 i 1917, qui va introduir aquesta tendència a la ciutat. Per a contemplar la Zamora modernista, convé recórrer "el carrer de Balborraz, la plaça de Sagasta, el carrer de Santa Clara i els voltants del mercat de proveïments". Encara que a la fi del segle XIX Zamora començava a viure un període de bonança, van ser molts els habitants d'aquestes terres que en aquells anys van emigrar a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Amb ells van portar al nou món el nom de la seva ciutat, de manera que hi ha un bon nombre de localitats americanes anomenades Zamora.