Terrassa demana a la Diputació una ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç

28.07.2020 | 13:51

L'Ajuntament sol·licitarà a la Diputació de Barcelona, l'organisme gestor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que inclogui l'àmbit territorial nord del terme municipal, que està qualificat de sòl no urbanitzable d'especial interès ecològic, com a Parc Natural de nova creació. El ple ordinari de juliol, celebrat el passat divendres, va aprovar la proposta de resolució presentada per la totalitat dels grups municipals. Aquesta iniciativa compta amb el suport dels ajuntaments de Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls, i Terrassa la fa extensiva a tots els ajuntaments del parc. L'interès dels municipis ja es va materialitzar la tardor de 2019, quan es van produir les primeres reunions entre els cinc ajuntaments del sud del parc (Castellar, Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls). El Consistori també farà avinent la seva proposta a la Generalitat.