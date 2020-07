Samuel Martínez pren el relleu a Noemí Carmona al capdavant de la secretaria

La nova executiva liderada per Samuel Martínez (segon per l'esquerra).

La nova executiva liderada per Samuel Martínez (segon per l'esquerra). Lluís Clotet.

28.07.2020 | 12:10

Nova etapa en la gestió de les Joventuts Socialistes (JSC) a Terrassa. La formació en l'àmbit local acabar d'estrenar nova executiva. Samuel Martínez és el primer secretari local substituint a Noemí Carmona que ha deixat el càrrec per motius personals. Martínez liderarà el nou equip juntament amb Carla Sánchez (organització), Juan David Reyes (secretari d'organització), Laura Portero (secretària d'igualtat), Yeray Alcaraz (secretari de transició ecològica) i Oriol Ribera (vocal). Martínez ha manifestat que "volem posar l'accent en els temes del feminisme i la sostenibilitat i ser una eina útil per tots els joves que vulguin millorar coses". La nova executiva va ser escollida en una assemblea per unanimitat (només es presentava la candidatura de Martínez) el dilluns a la tarda i s'ha presentat aquest matí a la plaça Didó en un acte públic.