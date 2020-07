L'executiu de Ballart considera que el Pla de Mobilitat de la Generalitat no equilibra el territori

28.07.2020 | 12:23

El govern municipal ha presentat un escrit amb 20 al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que recull aspectes tant pel que fa al procés d'elaboració del pla, com a les propostes de transport públic i de xarxa viària que planteja. Des de Terrassa s'entén que el PEMV ha de contemplar una mobilitat més moderna, equilibrada, transparent, sostenible, eficaç i còmoda per a la ciutadania. L'acció del govern de Jordi Ballart s'ha fet públic aquest matí, després de signar ahir un pacte, qualificat d'històric, amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Precisament ahir, les dues autoritats municipals van fer referència a aquest pla i als punts comuns de mobilitat i connexió que reivindiquen. I ja van manifestar que aquest pla està més pensat per Barcelona que no pas per la comarca vallesana. En el document que es presentarà a la generalitat, el govern municipal incideix amb temes estratègics com la connexió amb l'aeroport i amb el campus de la UAB, així com la via cívica de l'N-150 i acabar el IV Cinturó.