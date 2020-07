El jutjat de vigilància penitenciària suspèn el tercer grau a cinc dels presos del "procés"

28.07.2020 | 17:01

El jutjat de vigilància penitenciària ha acordat suspendre el tercer grau a l'exvicepresident català Oriol Junqueras i a quatre presos més del procés mentre resol el recurs de la Fiscalia contra el règim obert que els va concedir la Generalitat el passat 14 de juliol. La Fiscalia ha demanat avui al jutjat de vigilància penitenciària que suspengui de manera immediata el tercer grau a cinc dels nou presos del procés per evitar que la semillibertat que els va concedir la Generalitat creï una "total sensació d'impunitat", tant per a ells com per a la societat. No figura , de moment, a la llista, el terrassenc Josep Rull.

En cinc providències, que es poden recórrer en un màxim de tres dies, la titular el jugat de vigilància penitenciària número cinc de Catalunya, sobre la qual recauen els recursos relatius a Junqueras, els exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn, l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acorda que l'escrit de la Fiscalia comporta l'afecte suspensiu del tercer grau fins que es resolgui el fons de l'assumpte.