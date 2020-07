El Govern confia a salvar la campanya turística

27.07.2020 | 20:48

La Generalitat no dona la campanya turística estival per morta tot i la recomanació de França de no viatjar a Catalunya per l'evolució de la pandèmia i a l'anunci del Regne Unit de sotmetre a una quarantena de catorze dies als viatgers que arribin procedents d'Espanya. Ahir, el Regne Unit també va desaconsellar viatjar a les Illes Balears i Canàries. En ser preguntat per si veia morta la temporada estival, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir: "Sabíem que seria una temporada difícil i serà una temporada difícil, però el Govern no llença la tovallola mai". En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat va insistir que "amb el seguiment de les mesures de seguretat, d'higiene, de distàncies i amb el compliment de les restriccions en algunes activitats que s'han adoptat en alguns punts de Catalunya, visitar-la, és segur".