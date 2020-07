El Govern anuncia sancions per als "botellons" al carrer

La crisi del coronavirus

28.07.2020 | 13:44

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha remarcat avui dimarts que, per indicacions del Procicat, queden "prohibits els botellons a tot Catalunya" i que l'incompliment d'aquesta norma serà sancionat amb multes d'entre 3.000 a 15.000 euros.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Budó ha remarcat que "per raons de salut pública no es podrà beure begudes alcohòliques en l'espai públic" i que correspon als ajuntaments vetllar per aquesta resolució del Procicat, amb la imposició de multes, si cal