Històric acord estratègic de futur entre Terrassa i Sabadell

27.07.2020 | 14:18

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, han signat al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa, un acord estratègic de futur entre les dues ciutats. És un fet històric per a dues ciutats, cocapitals del Vallès Occidental, però que sempre han mantingut importants diferències i rivalitats. Ballart i Farrés han posat l'accent en treballar conjunts per la perllongació de la B-40 fins a la Ronda Nord de Sabadell, el Túnel d'Horta, la necessitat de transformar la N-150 en una via cívica i la necessària connexió de la línia R4 de Rodalies amb l'aeroport del Prat. Les dues autoritats han expressat la seva satisfacció. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat que "és molt important que anem junts i que es pugui sentir la nostra veu en les grans decisions que es prenen al país". L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reiterat el missatge de Ballart i ha posat en relleu que "el Vallès és la comarca industrial més important de Catalunya i que no es pot continuar amb el centralisme de Barcelona".