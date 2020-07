Rull no vol que els militatns de PDECat trenquin el carnet si es fan de JxCat

26.07.2020 | 14:18

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, el terrassenc Josep Rull, ha dit a RAC 1 que demana a la dirección de PDECat que no obligui ni a ell ni a cap altra militant a "trencar" el carnet del paratit si decideixen sumar-se a Junts per Catalunya, el projecte polític de l'expresident Carles Puigdemont.

Rull, quye va participar a l'acte fundacional de JxCat, celebrat ahir dissabte, ha dit que tot i que no formarà art de la dirección del nou espai politic, continuarà treballant per evitar la ruptura entre PDECat i Carles Puigdemont. En l'aspecge personal, Rull ha dit que no pensa abandonar PDECAT.

Recordem que aquesta semana, la dirección de PDECAT, per boca de Marc Solsona, va advertir que els militants que decideixin sumar-se al projecte de Carles Puigdemont, hauran, de manera noble i honesta" donar-se de baixa de la formàció demócrata, hereva de Convergència.

Crec que no s'acavarà produint un escenari així, que ningçun haurà de trencar cap carnet, perquè no tindria massa snetit" Ha dit Rull, que ha afegit: "Els que venim de Convergència Democ ràtica i del PDECat, ens sentim molt còmodes a Junts per Catalunya".

Rull, que ja ha advertit en diverses ocasions que el Tribunal Suprem revocarà la semillibertat als presos del procés, ha dit que no optarà a cap càrrec a la dirección de Junts per Cat, pequè vol dedicar cada minut als seus fills.