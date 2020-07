Catalunya declara 7.737 nous positius en una setmana

26.07.2020 | 14:51

Catalunya ha notificat un total de 886 nous casos de coronavirus (851 diagnosticats per PCR). Això situa el total de persones que han patit Covid-19 en 90.613, 78.385 dels quals sense tenir en compte els detectats per proves serològiques. Només en l'última setmana el balanç de casos acumulats s'ha elevat en 7.737 nous positius.

En un comunicat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no consta cap mort nou en les últimes 24 hores, per la qual cosa la xifra es manté en 12.677 després de els tres últims notificats.

Dels nous casos detectats, 368 són en l'àrea metropolitana sud de Barcelona 275 en la capital catalana 128 a la regió metropolitana nord i 12 en la zona de Lleida. Del total de casos, 4.250 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment hi ha 69) i s'han registrat 40.806 altes hospitalàries fins al moment. Quant a residències d'ancians, hi ha fins ara 15.601 persones que han donat positiu en l'acumulat total.