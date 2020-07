Picabaralla de Ballart i Garcia

24.07.2020 | 19:35

El ple d'ahir anava com una seda fins que es va arribar a una proposta de Ciutadans per millorar la gestió de les multes municipals. En el torn d'intervencions, el regidor socialista Javier Garcia va reiterar el tema de dues sancions que havien desaparegut i que després s'havien trobat deixant entreveure que hi havia hagut "mala praxi". L'alcalde Jordi Ballart li va respondre que "estava insinuant una manera de fer que mereixia una denúncia". Ballart li va reprovar a Garcia que s'havia donat tota la informació i que no entenia per què insistia. La seva resposta va pujar de to i es va enfadar fins al punt que va esclatar dient que "al final serè jo que el demandaré davant la justícia perquè repari el meu honor" i li pregà que "ja n'hi havia prou". Ballart reiterà que "no hem retirat cap multa sinó que hem gestionat un conflicte". La intervenció de Ballart va desconcertar. El regidor de JxT, Miquel Sàmper, va interpel·lar l'actitud de l'alcalde dient que "s'havia excedit". Va tornar a intervenir Garcia i li va demanar calma a Ballar, defensant que "no l'he acusat de res".