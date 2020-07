Un nou dispositiu reforça la informació sobre el virus

Redacció

24.07.2020 | 21:01

Amb l'objectiu de rebaixar de forma urgent la transmissió de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa va posar ahir en marxa un nou dispositiu d'informació a la ciutadania, emmarcat en la campanya de difusió de les mesures de prevenció del coronavirus.

El dispositiu inclou la participació i la col·laboració tant de Creu Roja, com dels equips de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), així com dels agents per a la convivència municipals.

Per part de Creu Roja, diverses unitats mòbils es desplaçaran per diferents punts de la ciutat, oferint mascaretes i informant sobre les mesures de protecció que han de prendre els ciutadans davant la crisi sanitària. A més, altres equips d'informadors de Creu Roja recorreran a peu espais de la ciutat, oferint aquesta mateixa informació als ciutadans.

itineraris

Pel que fa als membres de l'ADF, aquests aprofitaran els recorreguts que realitzen per a la vigilància i la prevenció d'incendis en l'entorn natural de la ciutat, per oferir mascaretes i informació a les persones que trobin. De fet, l'ADF ja van participar en algunes de les accions dutes a terme a la ciutat durant el confinament.

D'altra banda ja s'han posat en marxa les mesures incloses en la campanya de difusió i conscienciació ciutadana "Encara som a temps de frenar el coronavirus", amb la distribució de 5 mil cartells a diverses zones de Terrassa, amb informació bàsica de la campanya.

Aquesta també inclou la distribució de 10 mil adhesius per a taules, cadires o altres espais de bars, cafeteries i restaurants, a través del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Un dels objectius essencials de la campanya és que els ciutadans compleixin amb el màxim de rigor les mesures de prevenció bàsiques per fer front al virus: mascareta, distància física de 2 metres i rentat freqüent de mans.