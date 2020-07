La majoria d'incidències pels porcs senglars, per atropellament

Redacció

24.07.2020 | 19:35

En el primer semestre de l'any, la Policia Municipal ha registrat tretze comunicacions d'albirament de senglars a la via pública, la majoria dels quals corresponen a incidències per la presència d'animals morts per atropellament. Per mesos, es van comptabilitzar tres al gener, dos al febrer, dos més al març, u a l'abril, tres al maig i dos més al juny. El nombre de queixes no fluctua des de 2017, amb una mitjana de 25 albiraments l'any.

Els porcs senglars són animals que no tenen predadors i que identifiquen els espais humanitzats com àrees segures on aconseguir els aliments amb facilitat, ja sigui en contenidors de residus, papereres o directament ofert per les persones, situació que cal evitar perquè els hi fa perdre la seva condició salvatge. Per això, la seva presència en àrees urbanes i periurbanes és habitual. Surten per buscar aliment i això genera incidències com accidents de trànsit, destrosses a parcs, jardins i mobiliari urbà, contenidors tombats i també atacs esporàdics a animals domèstics.

Segons el Programa de Seguiment de Senglar (2018-19), al Parc Natural de Sant Llorenç hi havia una densitat de 6-9 senglars per km2, una xifra moderada si tenim en compte que les més altes es registren al nord-est de Catalunya i les més baixes a l'oest i sud.

Actualment, la Generalitat té comptabilitzada una població de 190 mil senglars a Catalunya. L'increment de població respon, fonamentalment, a la inexistència de depredadors, a la seva gran adaptabilitat i a l'augment de cries nascudes arran de l'encreuament amb altres espècies, com els porcs vietnamites i els porcs de granja. Això fa que en lloc de les 4-6 cries que poden parir a l'any els senglars autòctons s'enfilin fins a les 10-12 que poden gestar les femelles creuades.

Per aquest motiu és important no alliberar aquest tipus d'animals als entorns. Els consells per la ciutadania se centren a evitar moviments o sorolls bruscos si es troben l'animal, perquè ho podrien interpretar com una amenaça directa; a no apropar-se ni tampoc tocar-los i no alimentar-los, perquè així perden la por a les persones.

Reproducció

També s'aconsella comprovar que els contenidors quedin ben tancats, lligar els gossos davant la presència d'un porc senglar i conduir amb precaució, perquè poden travessar la carretera i provocar un accident.

Igualment, Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Sant Cugat són els municipis de la comarca que, junt amb la Diputació, participen en la prova pilot d'immunocontracepció de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu de buscar solucions alternatives al sacrifici animal. La Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar al maig la renovació d'aquest conveni per estudiar alternatives a les batudes, que no es contemplen com una bona eina perquè desestructuren les poblacions i afavoreixen la reproducció de les femelles joves.

Aquest projecte d'investigació busca avaluar l'efectivitat d'un tractament que eviti la reproducció de senglars urbans i periurbans. Aquest tractament implica l'administració d'una vacuna contraceptiva que fa reduir els nivells de progesterona a les femelles i de testosterona en els mascles per evitar l'augment del nombre d'exemplars que formin grups de senglars adaptats a l'entorn urbà.

Els resultats acumulats fins al moment indiquen que els efectes de la vacuna allarguen més la seva durada en el temps en individus joves, tal com apuntaven les primeres observacions. Després de dos anys d'activitat discontinua per avaluar l'efectivitat d'un producte immunocontraceptiu en senglars capturats dins les zones urbanes, s'han vacunat 90 animals, mascles i femelles, de diferents edats. D'aquest total de 90 animals, s'ha aconseguit tornar a capturar el 55%. La situació de crisi sanitària ha fet aturar momentàniament el treball de camp i s'espera reprendre l'activitat de seguiment i mostreig tan aviat com es pugui.