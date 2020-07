La Generalitat tanca totes les discoteques

Josep Arnero

24.07.2020 | 20:38

Amb el pas dels dies i de les situacions que tots estem patint per la pandèmia de la Covid-19 n'hi han fets que ja comencen a tenir un cert patró de comportament. Fa un parell de dies que diferents càrrecs públics, tant de la Generalitat com d'ajuntaments, havien mostrat la seva preocupació per les conseqüències de l'oci nocturn. Amb l'important creixement de rebrots hi havia veus que demanaven actuacions contundents de la Generalitat. Malgrat que aquesta pressió no va ser fins a darrera hora de la tarda quan el departament de Salut va anunciar que les limitacions per les discoteques, sales de balls i sales de festes s'ampliaven a tota Catalunya. Malgrat la petició del sector de l'oci nocturn, que està realment en una situació econòmica dramàtica, l'augment de positius va provocar la dràstica decisió de la Generalitat.

La situació epidemiològica al conjunt de Catalunya ha obligat a adoptar mesures especials de contenció d'un seguit d'activitats per frenar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir la salut de la població d'aquests àmbits territorials i també de la resta de Catalunya. És per això, que el comitè tècnic del PROCICAT ha decidit suspendre a tot Catalunya l'obertura al públic dels establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles. També queden suspeses a tot Catalunya les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en el punt precedent. A més, s'estableix l'horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo, arreu del país, a la mitjanit.

A més, en els municipis on s'han detectat major nombre de contagis de Covid-19 en els últims dies i on ja regeixen mesures restrictives per contenir els brots de coronavirus s'estableix també l'horari de tancament a mitjanit de restaurants, bars, terrasses, xiringuitos i bars musicals.

Entre aquests municipis es troben Barcelona i la seva àrea metropolitana, nombroses localitats lleidatanes i algunes de Girona com Figueres.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon va comentar ahir respecte a la decisió d'intentar aturar l'oci nocturn que "s'ha de limitar la mobilitat i sabem que en alguns espais és difícil seguir amb totes les mesures de seguretat, com la distància, l'ús de mascaretes o la higiene de mans -en referència a aquests locals-". Argimon va admetre que "la situació és molt complicada i tenim pocs dies de marge. La pandèmia avança i ens ha obligat a prendre aquesta mesura".

frenar la mobilitat

Argimon va assegurar que aquesta decisió no limita cap dret fonamental. També va anunciar que serà avui quan començarà a aplicar-se la nova normativa. "Serem molt escrupolosos en què això es compleixi hi ha un règim sancionador també molt clar que esperem que no s'hagi d'utilitzar".

Seran les policies locals i els Mossos els encarregats que els tancaments siguin efectius. Respecte a la possibilitat que aquesta mesura impliqui un augment de l'anomenat "botellón", el secretari de Salut Pública va ser molt clar. "Aquesta és una pràctica que no està permesa i per tant no s'hauria de permetre. També la normativa és clara en aquest sentit".

Josep Maria Argimon també va tenir paraules pel sector de l'oci nocturn, que s'ha mostrat molt crític en la forma d'actuar de la Generalitat. "Ho ha intentat fer el millor possible, però s'ha de frenar la mobilitat i certes hores és una situació més difícil". Per últim va demanar la màxima responsabilitat de tothom "per fer que aquestes mesures és perllonguin el mínim possible". En aquest cas, aquest període inicial tindrà una continuïtat de quinze dies.

Per la seva part, David López, president de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, mostrava la seva decepció per la decisió. "Ens han donat un cop letal i definitiu al sector, vulnerant-se el principi de proporcionalitat doncs només calia actuar en aquelles zones concretes on es imprescindible fer-ho i durant el menor temps possible per evitar causar danys a les empreses més enllà de l'estrictament necessari. Per altra part, el que calia era invertir prèviament en pedagogia i conscienciació i, en qualsevol cas, abans calia aprovar un pla d'ajuts per a cada empresa".