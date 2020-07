Un moment del ple d'ordinari d'ahir, celebrat per via telemàtica, i en el moment del debat sobre el barri de Ca N'Anglada. Un moment del ple d'ordinari d'ahir, celebrat per via telemàtica, i en el moment del debat sobre el barri de Ca N'Anglada.

Creació d'un grup de seguiment per controlar el virus a les escoles

Mercè Boladeras

24.07.2020 | 19:35

Fins que no hi hagi una vacuna, hem de conviure amb el virus de la Covid-19 i controlar la seva propagació". Ho deia la gerent sanitària de la Regió Metropolitana Nord, Anna Aran, aquest dijous després d'una trobada amb les alcaldies de la comarca. El missatge vol dir, doncs, que hem de fer tot el possible per...