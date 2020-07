El Síndic investigarà d'ofici l'eliminació de la sisena hora

23.07.2020 | 19:27

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, investigarà d'ofici la situació de la sisena hora en l'educació pública, que s'imparteix a la majoria de Centres de Màxima Complexitat (CMC), després que la conselleria hagi autoritzat a les direccions a renunciar-hi "en benefici d'una millor organització del nou curs". Fonts del Síndic de Greuges han confirmat l'obertura de la investigació d'ofici, que en els seus primers passos es dirigirà a la Conselleria d'Educació "per reclamar tota la informació sobre la sisena hora pública" amb la finalitat de "saber quants CMC no la tenen (o han deixat de tenir-ne) i quants centres educatius que no són CMC, sí que la tenen".