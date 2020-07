S'estrena el videoclip de l'estiu de Prodis

23.07.2020 | 19:27

"Junts som capaços", de The Paca's, va ser un regal que aquest grup de rock terrassenc va fer a la Fundació Prodis. L'entitat no ha dubtat en utilitzar aquesta cançó per a realitzar el, ja tradicional, videoclip de l'estiu. Amb aquest vídeo es tanca un primer semestre de 2020 molt complex per Prodis, que tot i això, no ha perdut les ganes de ballar, riure i passar-ho bé. Enguany el videoclip de l'estiu ha estat gravat, entre altres localitzacions, al futur Vapor de Prodis. La tria de la localització no és a l'atzar: l'objectiu d'enguany és convertir el videoclip de l'estiu en una petita campanya de microdonatius. Tots els beneficis que es generin a través d'aquesta cançó i vídeo aniran destinats al projecte d'aquest futur equipament de l'entitat. L'enllaç per veure el videoclip de l'estiu de Prodis és: https://youtu.be/4ZeZcXMo6Vs