La pista de gel, una mesura qüestionada

Aprovació del Pla de Xoc

24.07.2020 | 09:19

El document del Pla de Xoc inclou mesures ja executades, com la pista de gel del Vapor Gran, amb una partida de 30 mil euros. La inclusió de la pista de gel en el text ha estat una de les accions recollides en el document més remarcades com a crítica pels grups de l'oposició. "No acabem d'entendre el fet de destinar en aquest exercici una partida per a la pista de gel, quan hi ha coses més rellevants", va apuntar Miquel Sàmper (Junts per Terrassa). "No sabem per què es destinen 30 mil euros a la pista de gel. És una prioritat de la crisi?", va apuntar Alfredo Vega (PSC). Des de l'equip de govern, Isaac Albert (ERC) va defensar la inclusió de la pista de gel al pla, ja que aquest és una acció "que serveix per a la dinamització econòmica; i algú la posa, la manté, un grup la gestiona... i això genera riquesa".