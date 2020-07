Nou dispositiu d'informació contra la Covid-19

Redacció

24.07.2020 | 15:42

Avui l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un nou dispositiu d'informació a la ciutadania, emmarcat en la campanya de difusió de les mesures de prevenció contra el coronavirus. El dispositiu compta amb la col·laboració de Creu Roja, l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i dels agents per a la convivència municipals. Des d'aquesta tarda, diverses unitats mòbils de Creu Roja es desplaçaran per diferents punts de la ciutat oferint mascaretes i informant sobre com protegir-nos del virus. Igual que els membres de l'ADF, que ho faran aprofitant el recorreguts que realitzen per a la vigilància i prevenció d'incendis.