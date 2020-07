L'Associació de Veïns de Ca N' Anglada ha participat en el ple ordinari

PLE MUNICIPAL

24.07.2020 | 14:07

Manuel Medina, com a representant de l'A. VV. de Ca N'Anglada, ha reclamat avui a l'equip de govern municipal que activi el projecte de futur que hi ha previst. Medina ha criticat que "el pla presentat fa dos anys no s'executa i ha quedat en paper mullat". El representat veïnal ho ha manifestat així en el ple ordinari que ha tingut aquest matí via telemàtica. La seva intervenció ha precedit un debat intens sobre la situació del barri i les seves inversions a partir d'una proposta de resolució que havia presentat l'oposició però que després s'ha retirat. Durant la sessió, també s'ha aprovat sol·licitar la creació d'una comissió dins del Consell Escolar Municipal pel seguiment de la Covid-19, sol·licitar una ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç i un tràmit més per tirar endavant el projecte del Vapor Ros.