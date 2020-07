Estrena d'un nou portal d'open data

23.07.2020 | 19:27

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un nou portal d'open data (dades obertes) que substitueix l'anterior, també amb la URL https://opendata.terrassa.cat/. El nou portal utilitza programari lliure, concretament la plataforma CKAN. Aquesta tecnologia, impulsada per la Open Knowledge Foundation, és la més utilitzada pels portals de dades obertes de programari lliure tant a nivell nacional com internacional. Entre altres, utilitzen CKAN pels seus portals de dades obertes l'Ajuntament de Barcelona i els governs centrals d'Espanya, Regne Unit i Austràlia.

A més, a partir d'ara, el portal Open Data Terrassa estarà federat amb el portal https://datos.gob.es, promogut pel govern de l'Estat per promocionar l'obertura de la informació pública i desenvolupament de serveis avançats basats en dades obertes.D'aquesta manera, les dades del portal municipal formaran part també d'un catàleg unificat a nivell estatal, des del qual es podran cercar i enllaçar els datasets (conjunts de dades) locals.

El portal Open Data Terrassa ofereix 136 conjunts de dades i 58 mapes en formats oberts, per tal de facilitar la seva consulta i reutilització. L'any 2019 va rebre 18.658 visites i les seves dades són reutilitzades per aplicacions com ara 'On anar' o 'iwanta.pet'. Els datasets més descarregats són el cens d'activitats i el directori d'entitats. Dins del catàleg es poden trobar dades sobre temes molt diversos: població, cadastre, vehicles, resultats electorals, cultura, recollida de residus o animals en adopció.

valor social

La regidora de Transparència, Ona Martínez, ha explicat que "L'ús de les dades obertes té un alt valor social per a la ciutat i el volem impulsar. Per això, treballem amb l'horitzó de fer créixer el portal Open Data, incrementant les dades accessibles i reutilitzables, però també fomentant el treball conjunt".