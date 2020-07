Els Bombers van haver d'intervenir dimecres al vespre en dos incendis

24.07.2020 | 04:00

Terrassa va patir dimecres al vespre dos incendis de poca consideració. A les 20.24 hores, el 112 va informar que davant de l'estació de Torrebonica hi havia foc. Una unitat policial va acudir al lloc i les dotacions de Bombers van sufocar el foc, que havia afectat un conglomerat de palla que hi havia en un camp de blat. L'incendi podria haver estat provocat. Un testimoni va identificar un sospitós que hauria marxat del lloc dels fets en direcció a La Grípia. Exactament una hora més tard, els Bombers van ser requerits al carrer de Sant Andreu cantonada amb carrer de París, on s'estava cremant cablejat elèctric. Els efectius de Bombers no van poder començar a treballar, ja que el cablejat tenia tensió. Es va donar avís a la companyia de telefonia per treure la tensió del cablejat. Per seguretat, es va tallar el carrer al trànsit.